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وزارة العدل الأميركية: حجب مواقع إلكترونية تُستخدم من "حزب الله" وجماعات تابعة له

أخبار لبنان
2023-05-11 | 10:30
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وزارة العدل الأميركية: حجب مواقع إلكترونية تُستخدم من &quot;حزب الله&quot; وجماعات تابعة له
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وزارة العدل الأميركية: حجب مواقع إلكترونية تُستخدم من "حزب الله" وجماعات تابعة له

أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان عن حجز 13 موقعا الكترونيا "استخدمتها شخصيات موضوعة على لائحة العقوبات والإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، وجماعات مرتبطة بحزب الله".

ووفقًا لسجلات المحكمة، حصلت الولايات المتحدة على تفويض المحكمة لحجز خمسة مواقع الكترونية مسجلة في سجل المصالح العامة (PIR) وهي  moqawama.org، almanarnews.org، manarnews.org، almanar-tv.org، و alshahid.org، وثمانية مواقع الكترونية مسجلة لشركة Verisign Inc. وهي  manartv.net، manarnews.net، almanar-tv.com، almanar-tv.net، alidaamouch.com، Ibrahim-alsayed.net، alemdad.net، و naimkassem.net.

وبموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولي (IEEPA) ، فإن هؤلاء الأشخاص والكيانات مثل حزب الله وقناة المنار وعلي داموش وابراهيم السيد واللجنة الخيرية الإسلامية إمداد ومؤسسة الشهداء في لبنان ونعيم قاسم، وأعضاؤها، لا يحق لهم الحصول على الخدمات بما في ذلك خدمات المواقع الالكترونية في الولايات المتحدة بدون الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)  ولم يتم الحصول على أي ترخيص لأي من المواقع الالكترونية الـ 13 المصادرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المواقع الالكتونية الـ 13 تخضع للمصادرة كأصول للكيانات والمنظمات المشاركة في التخطيط أو تنفيذ أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة ومواطنيها ومقيميها وممتلكاتهم.

كما أن هذه النطاقات تمثل مصدرًا للتأثير على تلك الكيانات والمنظمات. ستؤدي مصادرة هذه النطاقات إلى قطع تلك المصادر من الدعم والتأثير، بحسب بيان وزارة العدل الاميركية.

أخبار لبنان

وزارة العدل الأميركية

حزب الله

مواقع الكترونية

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