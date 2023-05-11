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نواب "الاعتدال الوطني" استقبلوا بخاري... وتأكيد "عدم مقاطعة اي جلسة لانتخاب رئيس"

أخبار لبنان
2023-05-11 | 14:03
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نواب &quot;الاعتدال الوطني&quot; استقبلوا بخاري... وتأكيد &quot;عدم مقاطعة اي جلسة لانتخاب رئيس&quot;
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نواب "الاعتدال الوطني" استقبلوا بخاري... وتأكيد "عدم مقاطعة اي جلسة لانتخاب رئيس"

نواب "الاعتدال الوطني" استقبلوا بخاري... وتأكيد "عدم مقاطعة اي جلسة لانتخاب رئيس"

استقبل تكتل "الاعتدال الوطني" في مكتبه في الصيفي سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري.

ورحب اعضاء التكتل بالسفير السعودي معتبرين انه "صديق هذا التكتل وصديق كل الشعب اللبناني الذي يكن للملكة العربية السعودية كل الاحترام والتقدير".
 
وثمن التكتل في بيان، "الدور الكبير الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بشخص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الجهود الكبيرة التي بُذلت لمساعدة لبنان واللبنانيي  الدور الايجابي الذي تلعبه في استقرار المنطقة والتقارب بين جميع مكوناتها كما والدور الايجابي الذي تلعبه في الدفع باتجاه انجاز استحقاق رئاسة الجمهورية في لبنان انطلاقاً من احترام الدستور اللبناني وسيادة لبنان وقراره الحر".
 
واكد التكتل "ضرورة الاسراع بانتخاب رئيس وعلى ممارسة كل الكتل السياسية حقها الدستوري في انتخاب رئيس واختيار الاسم الذي تراه مناسبا".
 
وختم: "اننا كتكتل الاعتدال الوطني نعلن اننا نتعهد بعدم مقاطعة اي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وسندعم أي مرشح يلتزم بوثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف ويحافظ على العلاقات مع العرب والخليج العربي، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية والانفتاح على جميع الدول لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".
 
وفي نهاية اللقاء لبى بخاري دعوة التكتل على مائدة الغداء.

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