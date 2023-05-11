إعتصام مطلبي يقفل كازينو لبنان حتى إشعار آخر

نفذ موظفون في كازينو لبنان اعتصاما أمام مبنى الكازينو للمطالبة برفع الرواتب. ونقل أحد الموظفين استياء مدير الكازينو من الاعتصام، فقرر إقفال الكازينو الليلة وحتى إشعار آخر.



وحضرت تعزيزات للجيش إلى المكان.