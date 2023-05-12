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عطية للـ LBCI: الجهود لم تتوحد بعد على شخصية
أخبار لبنان
2023-05-12 | 03:54
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عطية للـ LBCI: الجهود لم تتوحد بعد على شخصية
عطية للـ LBCI: الجهود لم تتوحد بعد على شخصية
شدد النائب سجيع عطية على أن التكتل لم ولن يقاطع اي جلسة انتخابية خصوصا ولديهم مبدأ تأمين النصاب.
واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، الى أن السفير وليد البخاري تمنى أن يكون الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن، وقال عطية: " لم يطلب أي أحد منا انتخاب فرنجية أو غيره، ونحن غير ملتزمون مع أحد، والمواصفات هي المهمة، وحتى الان لم تتوحد الجهود على شخصية واحدة بعد".
واضاف أن البخاري قال انه قد يكون هناك تشدد في حزيران في حال لم يتم التوافق على انتخاب رئيس.
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LBCI:
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