حماده للـ LBCI: البحث عن مرشح يجمع ولا يفرّق

حماده للـ LBCI: البحث عن مرشح يجمع ولا يفرّق

رأى النائب مروان حماده أن السعودية وضعت نفسها على مسافة واحدة من الجميع.



وأكد معلومات سمعها، تقاطعت مع معلومات النائب سجيع عطية خلال مداخلة عبر برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، عن عقوبات قد تُفرض على معرقلي اتمام الاستحقاق الرئاسي ، وذلك بعد شهر حزيران، والعقوبات قد تطال اشخاصا سيبقون على تحجرهم.



وشدد حمادة على أن انه يتم البحث عن مرشح يجمع ولا يفرّق.