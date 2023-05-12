وزارة المالية تفتح ابواب السبت والاحد

وزارة المالية تفتح ابوابها السبت والاحد

لافساح المجال امام المكلفين في مختلف المحافظات، ستفتح وزارة المالية ابواب مركزها في مبنى العدلية كورنيش النهر يومي السبت والاحد لقطع الايصالات.