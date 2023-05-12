مولوي بعد لقائه بخاري: المملكة حاضنة للبنان ومحفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس

أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد لقائه سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دارته في اليرزة أننا"سررنا بلقاء السفير بخاري، سفير المملكة الحاضنة للبنان والمحفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية".وقال: "لم تنقطع ولن تنقطع علاقتنا مع السعودية، ونحن نقوم بواجباتنا كاملة لمصلحة الشعب اللبناني".