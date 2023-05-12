عائلة الراحل الوزير السابق سجعان قزي تتقبل التعازي... وصلاة لراحة نفسه غدًا السبت

عائلة الراحل الوزير السابق سجعان قزي تتقبل التعازي..

تقبلت عائلةُ الراحل الوزير السابق سجعان قزي التعازي في كنيسة سيدة العطايا في أدما.



وقد قدمت شخصياتٌ إعلامية وسياسية واجبَ العزاء، على ان يُحتفل بالصلاة لراحةِ نفسِه غدًا السبت في الكنيسةِ نفسِها عند الساعة الثالثة بعدَ الظهر.





