قبلان دعا الحكومة الى تصريف الاعمال "لا النقاهة": لتفهم السلطة ان مصلحتها بعلاقات كاملة وأخوية مع دمشق

قبلان يعتبر أن في الداخل اللبناني من لا يريد تسوية رئاسية

طالب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان حكومة تصريف الأعمال "بتصريف الأعمال وليس النقاهة والاستهتار"، كما قال، مضيفاً: "فبئس حكومة لا تعرف إلا النوم والكسل، والناس في أقصى تعبها، والصبر على تعاسة الحكومة وكسلها لا يطاق، والنزوح أصبح كارثة وجودية على بلدنا، والسكوت على هذه الأزمة خيانة، والمماطلة تضع لبنان في صندوق إضافي بل أساسي من الأزمات، فلا بد من تنظيم النزوح باتجاه العودة المحسومة والآمنة، والدولة والبلديات والهيئات المختلفة مطالبة باعتماد أقصى درجات الضغط في قضية النزوح، والضغط الأوروبي والأميركي والأممي لدمج النزوح خيانة عظمى، والقبول به يضعنا أمام حرب أهلية، والحل الوحيد يكمن بفتح البحر أمام النزوح لإغراق أوروبا بما اقترفت يداها بالحرب السورية".



واعتبر المفتي قبلان أن "استئناف العمل الديبلوماسي بين السعودية وسوريا، والتسوية السياسية بين الرياض وطهران أمر في غاية الأهمية، بل من الضرورات لأمن وأمان المنطقة وأهلها، إلا أن تأخير التسويات الإقليمية الحامية أمر قد يضر الجميع، والأشياء بأوانها وإلا فاتت، والمطلوب من السلطة السياسية في لبنان أن تفهم أن مصلحتها بعلاقات كاملة ومشتركة وأخوية مع دمشق، لا مع واشنطن التي لم تقدم للبنان إلا الحصار والتفليس والنهب والخراب".



كلام قبلان جاء في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة التي أشار فيها الى أننا "في منطقة ملتهبة، والانقسام فيها استراتيجي، والخصومة يبدو أنها طويلة"، قائلاً: "لا يمكن التسليم بوجود كيان صهيوني في فلسطين، والمعركة محسومة أنها معركة حياة أو موت، وتحشيد القوة وتوحيد الجبهات ضرورة للثأر من تل أبيب، والفرصة متاحة، وزمن التفوق الصهيوني انتهى، والثأر الشامل كفيل بسحق تل أبيب وكيانها، والمسألة مسألة وقت، والمعركة معركة مراحل سريعة. والمحسوم أن الكيان الصهيوني يعيش مرحلة العد العكسي لنهايته، ولفصائل المقاومة أقول: أغرقوا تل أبيب بالصواريخ لأن رأس الأفعى هناك".



أما في موضوع التسوية الرئاسية، فاعتبر المفتي قبلان أنه "رغم الأجواء الإيجابية، إلا أن الطبخة الدولية الإقليمية تعيش لحظة تعقيد مقصود"، وقال إن "هنا في الداخل اللبناني من لا يريد تسوية رئاسية، ويعمل على تطييرها، وعينه على إغراق البلد في أسوأ انهيار، بهدف تقسيم البلد إلى دويلات. وعلى هذا البعض أن يفهم أن التقسيم يعني حربا أهلية".



أضاف : "وبالنسبة لنا، نحن لن نقبل بمتاريس ولا بخطوط تماس، ولا بساحات ولا بميادين، فقط أمر واحد نهدف إليه دولة مواطنة مركزية، وشراكة وطنية، ومن يلعب بنار التقسيم ستلتهمه النيران قبل أي أحد"، مذكرا "أن الصبر إلى ما لا نهاية سيؤدي إلى ضياع لبنان، والتسوية على القطعة والحبة تفكيك للدولة، والتعيين في المراكز الطائفية الحساسة من دون إنجاز التسوية الرئاسية تطيير للتسوية وتطيير للبنان، وبلدنا لم يعد يحتمل، وإذا صدقت النيات من الممكن جدا أن يكون انتخاب رئيس جمهورية في الشهر القادم ولصالح الجميع، وتطيير التسوية قد يكون أسوأ الكوارث على لبنان".