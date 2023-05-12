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نصّار يوقّع اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك بين لبنان واليونان وقبرص في أثينا

أخبار لبنان
2023-05-12 | 09:08
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نصّار يوقّع اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك بين لبنان واليونان وقبرص في أثينا
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نصّار يوقّع اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك بين لبنان واليونان وقبرص في أثينا
وقّع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصّار اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك بين لبنان واليونان وقبرص، في العاصمة اليونانية أثينا، مع كلّ من وزير السياحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس ووزير الدولة للسياحة القبرصي كوستاس كوميس، بغية تعزيز التعاون السياحي وتبادل الخبرات في المجالات كافة، وذلك برفقة القائم بالاعمال في السفارة اللبنانية السفير غدي الخوري.

وأشار نصار إلى أنّ اهم ما ذكر في هذه الاتفاقية لمصلحة لبنان، هي في تشابه السياحة بين البلدان الثلاثة (قبرص، اليونان ولبنان) مبنية على التبادل السياحي بين الدول التي تقع على ساحل البحر الابيض المتوسط، ما يسمح بالتشابك والتواصل بين القطاعات السياحية والنقابات الموجودة، إن كان في قبرص أو اليونان.

وفي هذا السياق ولانجاح مندرجات الاتفاقية سيصار الى تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية نحو سياحة مستدامة ليس فقط مع البلدان الثلاث بل ايضاً مع الاسواق الاوروبية والدولية .

وـكد نصّار أن لقاء قريباً سيجمع الوزراء في لبنان لدعم تلك الاتفاقية ووضعها حيّذ التنفيذ.
 

أخبار لبنان

اتفاقية ثلاثية

اليونان

قبرص

وليد نصار

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