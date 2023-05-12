الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نصرالله: لبنان مطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا... ونحن لا نفرض رئيسًا على أحد

أخبار لبنان
2023-05-12 | 11:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نصرالله: لبنان مطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا... ونحن لا نفرض رئيسًا على أحد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نصرالله: لبنان مطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا... ونحن لا نفرض رئيسًا على أحد

نصرالله: لبنان مطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا... ونحن لا نفرض رئيسًا على أحد

رأى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أن هناك مشكلة في لبنان لجهة ما يبتلى به البعض من ضيق الأفق والحسابات الضيقة والإنفصال عن الواقع والتنكر للتطورات، وسأل: "هل يمكن أن يقارب أحد بصحة وسلامة وصوابية الأحداث في لبنان بمعزل عن أحداث المنطقة؟"
 
وإذ لفت إلى أن "العدوان على غزة بدأه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أجل إغتيال قادة سرايا القدس، أسف "لاستمرار الصمت العالمي  ومنع الولايات المتحدة الأميركية مجلس الأمن الدولي من إصدار بيان إدانة لإسرائيل لقتلها النساء والأطفال في غزة"، مشيرًا إلى أن "دوافع نتانياهو من المعركة إستعادة الردع الذي تآكل والهروب من الإنقسام الداخلي ومعالجة التفكك في إئتلافه الحكومي وتحسين وضعه السياسي والإنتخابي." واعتبر أن حسابات نتنياهو كانت فاشلة حيث كان القرار الإستفراد بحركة الجهاد الإسلامي وتحييد باقي الفصائل وإحداث فتنة في بيئة المقاومة."

وأكد نصرالله أن "المقاومة في غزة إستطاعت أن تفشل هدف العدو في ترميم الردع،" قائلًا إنه "في أي وقت تفرض المسؤولية علينا أن نقوم بأي خطوة أو خطوات، لن نتردد."
 
وأشار إلى أن لبنان مطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، سائلًا: "ماذا تنتظر حكومة تصريف الأعمال؟" ومرجحًا أنه "لو كان حزب الله يمسك بقرارات الحكومات اللبنانية، لكان لبنان منذ وقت توجه إلى سوريا."

وعن موضوع النازحين، رأى أنه "لا يعالج عبر مواقع التواصل الإجتماعي والبيانات والخطابات التي تخلق جوًا سلبيًا وعداوات،" مشددًا على أن "تبدل موقف بعض القوى السياسية من النازحين يؤكد أن موقفهم الأول كان ذا خلفية سياسية، والمعالجة اللبنانية تكون بتكليف وفد وزيارة سوريا للقيام بنقاش جدي."

وفي الملف الرئاسي، قال نصرالله إن "التطورات الأخيرة إيجابية من زاويتنا، ومرشحنا فرنجية ليس مرشح صدفة، وعندما تم انتخاب عون لرئاسة الجمهورية كان فرنجية مرشحًا أيضًا."

ولفت إلى أننا "لا نفرض رئيسًا على أحد، ودعينا الجميع لتسمية مرشحهم والذهاب إلى الحوار، واليوم الأبواب ما زالت مفتوحة أمام الحوار."

وشدد على أن "حكومة تصريف الأعمال يجب أن تواصل ممارسة مسؤولياتها بالرغم من كل الصعوبات،" متمنيًا على "مجلس النواب أن يكمل عمله بشكل طبيعي."

أخبار لبنان

حزب الله

حسن نصرالله

LBCI التالي
طقس متقلب وأمطار خفيفة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
إعتصام مطلبي يقفل كازينو لبنان حتى إشعار آخر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-03-22

السيد حسن نصرالله: لا لحزب الله أي اموال ليودعها والقرض الحسن هي ادارة موثوقة وللجميع ونشجع على القيام بمؤسسات مشابهة

LBCI
خبر عاجل
11:16

نصرالله: لبنان مُطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا وماذا تنتظر حكومة تصريف الاعمال؟ لو كان حزب الله يمسك بقرارات الحكومات اللبنانية لكان لبنان منذ وقت توجه إلى سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-11

حرب واشنطن على حزب الله مستمرة... وهذه المرة الكترونيا

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-11

وزارة العدل الأميركية: حجب مواقع إلكترونية تُستخدم من "حزب الله" وجماعات تابعة له

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:54

الدفاع المدني: عطل طرأ على رقم الطوارىء... للإتصال على هذا الرقم

LBCI
اقتصاد
14:12

مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 120 مليون دولار بمعدل 86300 ليرة

LBCI
أخبار لبنان
14:12

وزارة المالية: فتح صندوق الى جانب قطع الايصالات لغاية الاثنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إعادة إحياء تراث "المعلم" بطرس البستاني…

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:06

إرتفاع عدد الضحايا بسبب صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا إلى 179

LBCI
منوعات
10:04

بعد طول انتظار... طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو "ذي ليجند أوف زيلدا"

LBCI
صحف اليوم
01:11

"الجمهورية": البخاري يشدد "سنحكم على سلوك الرئيس المقبل ليُبنى على الشيء مقتضاه"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-11

مقدمة النشرة المسائية 11-5-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:01

مواجهات حاسمة في دوري الـNBA في القسمين الشرقي والغربي من المراحل الإقصائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إعادة إحياء تراث "المعلم" بطرس البستاني…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في يومهم العالمي... تضحيات الممرضين في عيون المرضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تخوف من الأهالي من إرتفاع كبير سيطال أقساط أبنائهم العام المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين النازح السوري والمالك اللبناني... بيع للعقارات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لا جلسة لانتخاب رئيس حتى الساعة في غياب الارقام المضمونة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

المصارف تحذر مجددًا من ملاحقتها بتبييض الأموال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

التصعيد متواصل بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية ووساطة مصر في مأزق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

القضاء يحكم بين المحامين ونقابتهم... الظهور الإعلامي بإذن مسبق!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:07

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
امن وقضاء
08:00

إليكم قرار ديوان المحاسبة الموقت بحق وزراء الاتصالات في موضوع مبنيي تاتش وقصابيان

LBCI
اقتصاد
12:48

الدولار الجمركي بـ 86 ألف ليرة لبنانية اعتبارًا من يوم غد

LBCI
فنّ
06:04

ميريام كلينك تطلّ من وسط بيروت بإطلالةٍ جريئة جداً (صور)

LBCI
فنّ
05:59

باسم ياخور يتلقى تهديدات بالقتل والذبح... إليكم نسخة عن الرسائل الّتي وصلته!

LBCI
حال الطقس
00:04

طقس متقلب وأمطار خفيفة.. اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
11:16

نصرالله: لبنان مُطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا وماذا تنتظر حكومة تصريف الاعمال؟ لو كان حزب الله يمسك بقرارات الحكومات اللبنانية لكان لبنان منذ وقت توجه إلى سوريا

LBCI
منوعات
06:12

كريستيانو رونالدو يحصل على ساعة مرصّعة بـ26 ماسة بيضاء... وهذا سعرها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة