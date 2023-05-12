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o
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الدفاع المدني: عطل طرأ على رقم الطوارىء... للإتصال على هذا الرقم
أخبار لبنان
2023-05-12 | 14:54
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الدفاع المدني: عطل طرأ على رقم الطوارىء... للإتصال على هذا الرقم
الدفاع المدني: عطل طرأ على رقم الطوارىء... للإتصال على هذا الرقم
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات أن ثمة عطل طرأ على رقم الطوارىء ١٢٥ في غرفة العمليات التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني.
لذا، طلبت من المواطنين الإتصال على الرقم ٧٠١٩٢٦٩٣ في حال عدم تمكنهم من طلب الرقم 125 للمساعدة عند الحاجة.
أخبار لبنان
الدفاع المدني
الطوارىء
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