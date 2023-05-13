حبيش للـLBCI: لم نتخذ بعد قراراً بانتخاب أحد لرئاسة الجمهورية..

حبيش للـLBCI: لم نتخذ بعد قراراً بانتخاب أحد لرئاسة الجمهورية..



أوضح أمين سر تكتل الاعتدال الوطني النائب السابق أنه "لا شك أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية صديق معظم أعضاء التكتل ولكن لم نتخذ بعد قراراً بانتخاب أحد لرئاسة الجمهورية، لافتاً الى أن "مسار انتخاب رئيس الجمهورية الرئاسة لا يسير إلا بالتوافق".



وأكد حبيش في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن "ما تمّيز به تكتل الاعتدال الوطني عن كل الكتل السياسية هو أن أعضاء التكتل أعلنوا منذ البداية عدم مقاطعة أي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية".



وقال: "أنا مع أن يدعو الرئيس نبيه بري بشكل يومي لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية ولا يجب أن يقاطع أي أحد هذه الجلسات".