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قرار لمحافظ بيروت بإقفال ووضع الاختام على موقف سيارات للعموم من دون ترخيص وغير ملتزم بالإعلان عن التعرفة الرسمية

أخبار لبنان
2023-05-13 | 03:39
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قرار لمحافظ بيروت بإقفال ووضع الاختام على موقف سيارات للعموم من دون ترخيص وغير ملتزم بالإعلان عن التعرفة الرسمية
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قرار لمحافظ بيروت بإقفال ووضع الاختام على موقف سيارات للعموم من دون ترخيص وغير ملتزم بالإعلان عن التعرفة الرسمية

قرار لمحافظ بيروت بإقفال ووضع الاختام على موقف سيارات للعموم..

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 439/ب تاريخ 8-5-2023 قضى بإقفال موقف سيارات للعموم في مدينة بيروت، وجاء فيه التالي:

بناء على الكشف التي قام بها قسـم المراقبة في مصلحة المؤسسـات المصنفة فـي بلدية بيروت رقم 126/2023 ق.م.، حيث تبين أن موقف السيارات المكشوف للعموم في العقار رقم 220 الصيفي يستثمر دون ترخيص، وغير ملتزم بأحكام القرار رقم 301/ب تاريخ 3/4/2023، لا سيما لجهة عدم الإعلان عن التعرفة الرسمية على مدخل الموقف (50 سم x 70 سم) وعدم التقيد بها.
بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.

يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تـٌقفل وتوضع الأختام على موقف سيارات مكشوف للعموم، الكائن في العقـار رقم 220 من منطقـة الصيفي العقاريـة -شارع مونو- قرب مطعم " The Glow Paradise ".
المادة الثانية: يـُمنع منعاً باتاً فك أو نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 395 من قانون العقوبات.
المادة الثالثة: تُـكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس تنفيذ هذا القرار، على أن تؤمن دائرة السيـر فـي مصلحة الهندسة المستلزمات الضرورية (سـلاسل وحواجز معدنية وغيرها...) عند الاقتضاء، وذلك لضمان حسن التنفيذ.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة. 

والجدير ذكره أنه تم تنفيذ القرار أعلاه الصادر عن محافظ مدينة بيروت ظهر يوم الجمعة الواقع في 12-5-2023 وهو ثاني موقف سيارات للعموم يتم اقفاله وختمه بالشمع الأحمر خلال أسبوع واحد.

ونشير مجدداً الى أن ثمة قرارات مشابهة ستصدر لناحية عدم التزام مستثمري مواقف سيارات للعموم بالتعرفة الرسمية.

ونذكّر المواطنين الكرام بضرورة الإبلاغ عن أي موقف سيارات للعموم غير ملتزم بالتعرفة الرسمية المحددة ليصار الى اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بحقه".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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