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جعجع التقى المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان: علينا العمل سويا للإنتقال من تنظيم بقاء النازحين الى تنظيم عودتهم

أخبار لبنان
2023-05-13 | 03:42
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جعجع التقى المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان: علينا العمل سويا للإنتقال من تنظيم بقاء النازحين الى تنظيم عودتهم
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جعجع التقى المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان: علينا العمل سويا للإنتقال من تنظيم بقاء النازحين الى تنظيم عودتهم

جعجع: لبنان بلد عبور وليس لجوء

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا يرافقه المستشار السياسي بيار ضاهر، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي مارك سعد.
 
وبعدما بحث المجتمعون في المستجدات على الساحتين اللبنانية والاقليمية، شدد جعجع على ان لبنان "تحمل الكثير في سبيل نجدة وإيواء الشعب السوري، لكن الوضع اليوم لم يعد يحتمل وعلينا العمل سويا وبشكل سريع، للإنتقال من تنظيم بقاء النازحين الى تنظيم عودتهم".
 
واذ أكد أن "لبنان بلد عبور وليس لجوء، وفق اتفاقية موقعة مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين العام 2003"، دعا "رئيس القوات" المجتمع الدولي إلى "البناء على التطورات الإقليمية الأخيرة بغية انتشال لبنان من هذه الازمة المستفحلة باعتبار أن المسألة تعدت وتجاوزت المفهوم الإقتصادي أو الإنساني أو تقدمة المساعدات وتحولت الى مشكلة وجودية سيادية، وبات حلها أولى الأولويات، منعا لتفاقمها وحفاظا على استقرار البلد من جهة والاقليم من جهة أخرى".

أخبار لبنان

جعجع

عمران ريزا

النازحين

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