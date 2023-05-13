هيئة ادارة السير تعلن تعليق عملية تسجيل السيارات

أعلنت هيئة ادارة السير - مصلحة تسجيل السيارات، تعليق عملية تسجيل السيارات وستخصص أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الأسبوع المقبل لمعاملات إنقاض السيارات وفك حجز السيارات والمعاملات المتأخرة والمتراكمة بسبب الإقفال القسري الذي حصل سابقا.



وستعلن الهيئة لاحقا برنامجها لاعاده تسجيل السيارات.