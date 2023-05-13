انفجار قنبلة داخل احدى الورش في الأوزاعي تؤدي الى وفاة احد العاملين فيها..

انفجار قنبلة داخل احدى الورش في الأوزاعي..

بتاريخ ١٢-٥-٢٠٢٣ حوالي الساعة الثامنة مساءً، سُمع صوت قوي في محلة الأوزاعي تبين انه على خلفية انفجار داخل احدى الورش كان أحد العاملين يعمل على قصها وقد لقي حتفه اثر الإنفجار.

وتبين ان المتوفي من الجنسية السودانية.



وكان قد انتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي عن سماع دوي انفجار في الأوزاعي اليوم.