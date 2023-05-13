الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأبيض وسفير اليابان يدشنان مشروع توفير الطاقة البديلة لمستشفى المنية الحكومي

أخبار لبنان
2023-05-13 | 06:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأبيض وسفير اليابان يدشنان مشروع توفير الطاقة البديلة لمستشفى المنية الحكومي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الأبيض وسفير اليابان يدشنان مشروع توفير الطاقة البديلة لمستشفى المنية الحكومي

الأبيض: وزارة الصحة ستستمر في السعي لتزويد المرضى بخدمات صحية أفضل

دشن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، مشروع توفير الطاقة البديلة لمستشفى المنية الحكومي وافتتاح مركز "CT-scann" بهبة مقدمة من اليابان وبتنفيذ مركز الخدمات الاقليمي في الامم المتحدة "يونكس"، في حضور سفير اليابان ماسايوكي ماغوشي، النائب احمد الخير، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد الخير، قائمقام المنية ـ الضنية جان الخولي، رؤساء بلديات المنية والجوار، والكادر الطبي والاستشفائي في المستشفى وحشد من فاعليات وأهالي المنطقة.
 
وألقى ممثل ومدير مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في لبنان محمد عثمان اكرم كلمة لفت فيها الى انه "في ظل النقص الحاد في الكهرباء في لبنان، عملت المبادرة الممولة من حكومة وشعب اليابان على تعزيز القدرات التشغيلية لوزارة الصحة العامة والمساعدة في كبح انتشار فيروس كوفيد -19. وستقوم أنظمة الطاقة الشمسية التي تم تركيبها بإنتاج أكثر من 266 كيلوواط والتي تغطي من 20% إلى 30% من استهلاك الطاقة في المستشفيات المستهدفة في محافظات الشمال والبقاع والنبطية. بالاضافة الى ذلك تم تزويد المستشفيات بـ 544 معدات طبية، وأكثر من 13 الف لمبة وجهاز اضاءة من أجل تحسين كفاءة الطاقة وتوفير خدمات رعاية صحية محسنة. وسيضمن المشروع أن انقطاع التيار الكهربائي لن يؤثر على خدمات الصحة العامة الاساسية والمنقذة للحياة وتقليل التكلفة التشغيلية والعبء على المستشفيات. وكنتيجة لهذا المشروع سيحصل أكثر من 436 الفا من الفتيات والفتيان والرجال والنساء المستضعفين على خدمات رعاية صحية محسنة".
 
ماغوشي
وتحدث السفير الياباني، معتبرا ان "المستشفيات الحكومية هي عصب القطاع الصحي في لبنان. وفي ظل ازدياد اهمية دورها قررت اليابان دعم مستشفى المنية الحكومي من خلال توفير نظام الطاقة الشمسية والمعدات الطبية الاساسية. تأمل اليابان أن تساهم هذه المساعدة في تأمين وصول مستدام للخدمات الصحية للمجتمعات المستضعفة في هذه الأوقات الصعبة".
 
الأبيض

وألقى الأبيض كلمة قال فيها: "لمن دواعي سروري أن أقف أمامكم اليوم في هذه المناسبة الهامة لافتتاح مشروع الطاقة الشمسية المتجددة الجديد في مركز الرعاية الصحية الأولية هذا. تنفذ اليونيسيف مثل هذا المشروع في أكثر من 150 مركز رعاية اولية، وهو مهم على مستويات عدة"، لافتا الى ان "هذا المشروع سيخفض تكاليف الطاقة للمراكز ويسمح بتحويل الموارد نحو تسهيل وصول المرضى للرعاية الاولية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ودعم مقدمي الخدمات والعاملين في مراكز الرعاية".
 
ورأى انه "لا يمكن المبالغة في التأكيد على أهمية برامج الرعاية الصحية الأولية. إنها الركيزة الثانية للاستراتيجية الوطنية للصحة، والتي اطلقتها وزارة الصحة العامة منذ شهرين، وخطوة مهمة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. يعمل  هذا البرنامج كأساس لتقديم الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق المحرومة، وعند شرائح المجتمع الأكثر حاجة".
 
وقال: "الشراكات في مجال الرعاية الصحية هي المفتاح لتحسين استخدام الموارد وتحسين النتائج الصحية. في وزارة الصحة العامة، نريد أن نعرب عن تقديرنا العميق لليونيسيف، احد شركائنا الرئيسيين، على الدعم الذي قدم على مر السنين. وان هذا المشروع هو شهادة على قوة الشراكة والتعاون بين لبنان ومنظمة اليونيسيف في مجال الرعاية الصحية. هذا المشروع هو خطوة مهمة نحو رعاية أفضل، وهو تذكير بأن الرعاية الصحية هي حق أساسي من حقوق الإنسان. بينما نفتتح هذا المشروع، دعونا نتعهد بالتزامنا برعاية أفضل لشعبنا، وللمرضى من دون أي تمييز، وان وزارة الصحة العامة سوف تستمر في السعي لتزويد المرضى، بخدمات صحية أفضل، وتكاليف لا تثقل على الطبقات الأكثر هشاشة".
 
وأضاف الابيض: "أود أن اجدد الاعراب عن امتناني لليونيسيف لدعمها الثابت. وانا أعتقد أن هذه الشراكة ستستمر في إحداث تأثير ايجابي كبير على صحة ورفاهية اهلنا. دعونا جميعا نعمل معا من أجل تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة وتوفير خدمات الرعاية الصحية الجيدة للجميع".
 
بعدها، وزعت دروع تكريمية للسفير الياباني وممثل الأمم المتحدة كعربون وفاء وتقدير على ما قدمته الحكومة اليابانية والامم المتحدة في تنفيذ هذا المشروع، قبل ان يقوم الوزير الابيض والوفد بتدشين مشروع الطاقة الشمسية ومركز CT-scann.

أخبار لبنان

فراس الابيض

الطاقة البديلة

مستشفى المنية الحكومي

اليابان

LBCI التالي
وزير الاقتصاد سيتوجه غداً الى جدة
انفجار قنبلة داخل احدى الورش في الأوزاعي تؤدي الى وفاة احد العاملين فيها..
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-06

هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن مقتل شخص وتدمير منازل

LBCI
أخبار دولية
2023-05-06

هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن مقتل شخص وتدمير منازل

LBCI
أخبار دولية
2023-05-05

زلزال بقوة 6,3 درجات في وسط اليابان

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-05

زلزال بقوة 6,3 درجة في وسط اليابان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:52

جنبلاط: متى سيخرج المنقذ المنتظر؟

LBCI
أخبار لبنان
08:05

حميه: العراق تسمح بعبور أول شاحنة لبنانية بنظام الترانزيت متوجهة إلى الكويت

LBCI
أخبار لبنان
07:59

لبنان يودع الوزير السابق سجعان قزي

LBCI
أخبار لبنان
07:55

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-05-12

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
صحة وتغذية
2023-05-12

لحرق السعرات الحرارية... إليكم هذه الطرق البسيطة والغريبة!

LBCI
منوعات
2023-05-12

بعد تعرضها للتنمر... صاحبة أكبر فم في العالم ترد على من وصفوها بالـ"ضفدع"!

LBCI
أخبار لبنان
13:09

20 منظمة حقوقية طالبت لبنان بوقف ترحيل اللاجئين السوريين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:59

لبنان يودع الوزير السابق سجعان قزي

LBCI
أخبار لبنان
07:55

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت

LBCI
أخبار لبنان
06:41

الأبيض وسفير اليابان يدشنان مشروع توفير الطاقة البديلة لمستشفى المنية الحكومي

LBCI
رياضة
14:01

مواجهات حاسمة في دوري الـNBA في القسمين الشرقي والغربي من المراحل الإقصائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إعادة إحياء تراث "المعلم" بطرس البستاني…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في يومهم العالمي... تضحيات الممرضين في عيون المرضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تخوف من الأهالي من إرتفاع كبير سيطال أقساط أبنائهم العام المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين النازح السوري والمالك اللبناني... بيع للعقارات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لا جلسة لانتخاب رئيس حتى الساعة في غياب الارقام المضمونة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
12:48

الدولار الجمركي بـ 86 ألف ليرة لبنانية اعتبارًا من يوم غد

LBCI
أخبار لبنان
05:06

هيئة ادارة السير تعلن تعليق عملية تسجيل السيارات

LBCI
خبر عاجل
11:16

نصرالله: لبنان مُطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا وماذا تنتظر حكومة تصريف الاعمال؟ لو كان حزب الله يمسك بقرارات الحكومات اللبنانية لكان لبنان منذ وقت توجه إلى سوريا

LBCI
خبر عاجل
11:07

نصرالله عن التطورات في فلسطين المحتلة: في أي وقت تفرض المسؤولية علينا أن نقوم بأي خطوة أو خطوات لن نتردد

LBCI
حال الطقس
02:35

الى متى يستمر الطقس المتقلب؟

LBCI
أمن وقضاء
03:28

طعن مواطناً وسرق سيّارته... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه

LBCI
صحف اليوم
00:02

الجميل نجح في إقناع جعجع بدرس لائحة تضم ثلاثة أسماء يوافق عليها التيار الوطني الحر (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
04:31

بعد لقاء فرنجية - البخاري... هل تغيّر الموقف السعودي؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة