وزير الاقتصاد سيتوجه غداً الى جدة

أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف العمال أمين سلام أنه سيتوجه غداً الى جدة لترأس وفد لبنان الإقتصادي خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة غداة مؤتمر القمة العربية الثانية والثلاثون في المملكة العربية السعودية في ١٩ الشهر الحالي.