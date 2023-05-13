المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت

حضرت التطورات السياسية في لبنان والمنطقة على طاولة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي انعقد برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.ودعا المجتمعون النواب الى تحمل مسؤولياتهم وانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت. وسألوا: "متى يغير أهل السياسة في لبنان ما في أنفسهم ويتنازلون جميعا لمصلحة الدولة ومؤسساتها؟".كما تطرق الحضور الى أزمة النزوح.