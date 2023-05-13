وزير الخارجية الاماراتي يؤكّد لنظيره اللبناني حرية عائلة عز الدين بمغادرة الامارات أو البقاء فيها

اتصال بين وزير الخارجية الاماراتي ونظيره اللبناني..

أكّد وزير خارجية الامارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب حرية عائلة المرحوم غازي عز الدين بمغادرة الامارات أو البقاء فيها.



وجرى إتصال هاتفي بين بوحبيب ووزير خارجية الامارات تم خلاله التباحث بالعلاقات الثنائية وأوضاع الجالية اللبنانية المقيمة في الامارات، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.



تجدر الاشارة الى انه وبعد تواصل السفير اللبناني في أبو ظبي فؤاد دندن هاتفيا "بالأمس مع زوجة المرحوم غازي عزالدين وشقيقه، تلقى السفير رسالة خطية موقعة من العائلة تفيد بأن المغفور له توفي من جراء أزمة قلبية، وتمت مراسم العزاء والدفن بحضور العائلة في الامارات وذلك بناء على رغبتهم. كما سيقوم السفير دندن بزيارة العائلة قريبا" لتقديم واجب العزاء والوقوف على إحتياجاتها.



رجل الأعمال اللّبناني الموقوف في السّجون الإماراتيّة غازي عز الدين، كان قد توفّي وهو معتقل مع أشقّائه ومجموعة من اللّبنانيّين.



وبعد وفاة شقيقهما، أفرجت السّلطات الإماراتيّة عن كلّ من عباس وبسام عز الدين، عقب شهرين من الاعتقال.