الحاج حسن يشكر العراق على تسهيل مرور الشاحنات اللبنانية باتجاه الكويت

نشكر أصحاب المعالي وزراء الزراعة والنقل في العراق،وإدارة الجمارك والهيئة العامة للمنافذ الحدودية وإدارات وزارة الداخلية العراقية على تسهيل مرور الشاحنات اللبنانية عبر الأراضي العراقي باتجاه دولة الكويت المشكورة أميراً وحكومة وشعباً

بوركت جهود ومتابعة سعادة السفير علي حبحاب — Abbas AL Hajj Hassan (@Abbas_h_hasan) May 13, 2023

غرّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن على حسابه عبر تويتر، شاكراً وزراء الزراعة والنقل في العراق، وإدارة الجمارك والهيئة العامة للمنافذ الحدودية وإدارات وزارة الداخلية العراقية على تسهيل مرور الشاحنات اللبنانية عبر الاراضي العراقية باتجاه دولة الكويت المشكورة اميراً و حكومة و شعباً.وقال: "نشكر أصحاب المعالي وزراء الزراعة والنقل في العراق،وإدارة الجمارك والهيئة العامة للمنافذ الحدودية وإدارات وزارة الداخلية العراقية على تسهيل مرور الشاحنات اللبنانية عبر الأراضي العراقية باتجاه دولة الكويت المشكورة أميراً وحكومة وشعباً. بوركت جهود ومتابعة سعادة السفير علي حبحاب".وأمل من عودة العلاقات العربية العربية البينية إلى سابق عهدها، "بما يخدم مصلحة كل الدول العربية"، قائلاً: "نحن على بعد أيام من إنعقاد القمة العربية التي نرجو لها أن تكون قمة عودة العرب إلى العرب".