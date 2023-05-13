الحاج حسن يشكر العراق على تسهيل مرور الشاحنات اللبنانية باتجاه الكويت

نشكر أصحاب المعالي وزراء الزراعة والنقل في العراق،وإدارة الجمارك والهيئة العامة للمنافذ الحدودية وإدارات وزارة الداخلية العراقية على تسهيل مرور الشاحنات اللبنانية عبر الأراضي العراقي باتجاه دولة الكويت المشكورة أميراً وحكومة وشعباً
بوركت جهود ومتابعة سعادة السفير علي حبحاب
— Abbas AL Hajj Hassan (@Abbas_h_hasan) May 13, 2023
نشكر أصحاب المعالي وزراء الزراعة والنقل في العراق،وإدارة الجمارك والهيئة العامة للمنافذ الحدودية وإدارات وزارة الداخلية العراقية على تسهيل مرور الشاحنات اللبنانية عبر الأراضي العراقي باتجاه دولة الكويت المشكورة أميراً وحكومة وشعباً
بوركت جهود ومتابعة سعادة السفير علي حبحاب