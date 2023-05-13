حجار يتّهم الـUNHCR ويكشف عن مفاوضات شاقة يخوضها لبنان مع ممثليها

وجّه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار اتهامات الى المفوضية العليا للاجئين الـUNHCR بالعمل وفق أجندة سياسية لتكريس بقاء النازحين في لبنان.



وكشف حجار عن مفاوضات شاقة يخوضها لبنان مع ممثليها في لبنان لتسليم الداتا الى الامن العام.