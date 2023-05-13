البعريني: لن نقاطع جلسات الإنتخاب ابدا

البعريني من حرار: لن نقاطع جلسات الإنتخاب ابدا ولن نعطي أصواتنا الا لمن سيخدم مناطقنا المنسيّة



أكّد عضو تكتّل "الإعتدال الوطني" النائب وليد البعريني أنّ التحرّك الدبلوماسي الذي يحصل اليوم وصولاً الى انتخاب رئيس جمهورية واضح للجميع، مشيراً الى ضغط على القيمين في هذا الموضوع لتسريعه.



وقال: "بالنسبة لتكتلنا، فقد وعدنا بأننا لن نقاطع جلسات الإنتخاب ابدا، لكننا في الوقت عينه لن نعطي أصواتنا الا لمن سيخدم مناطقنا المنسيّة، ونتمنى هذه المرة ان يصل صوتنا الى المعنيين، فنحن هنا لنطالب بحقوقنا، واهم تلك الحقوق بدايةً افتتاح مطار القليعات، والعمل على تنفيذ مشروع نفق العبدة بعد تحضير الدراسات اللازمة لذلك، وتعيين مدراء عامين من منطقتنا، وعدم حصر التعيينات دومًا بالعاصمة، ونتمنى أن يكون هناك إمتداد للتعيينات، ونعدكم بأننا سنكون يدا واحدة في خدمة الوطن والمواطن".



كلام البعريني جاء خلال افتتاح مستشفى خلف الحبتور -حرار، برعاية وحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض، قسم العلاج الكيميائي، حيث أعلنت البدء بتشغيل نظام الطاقة البديلة، في حضور البعريني، ممثل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ممثل مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، ممثل محافظ عكار المحامي عماد لبكي، شخصيات سياسية وبلدية وأطباء وممرضين ومخاتير واهالي البلدة.



وللمناسبة، كان للنّائب البعريني كلمة توجّه فيها إلى وزير الصحّة "بضرورة البحث عن حلٍ لفاتورة الإستشفاء التي بات المواطن اللبناني يعاني الأمرين لتأمينها"، داعيًا وزارة الصحة الى "تأمين التمويل اللازم لتغطية الفاتورة الاستشفائية للمواطن اللبناني"، موضحًا أن الرئيس ميقاتي اكد ان العمل جارٍ على هذا الموضوع".



وختم البعريني متوجهًا بالشكر الى المجلس الإداري والتمريضي للمستشفى والسيد خلف الحبتور على هذا الانجاز المميز، آملين ان "يتحول هذا المستشفى الى مستشفى جامعي تخصصي في القريب العاجل".