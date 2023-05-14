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خواجة للـLBCI: الفريق الآخر يتفق على عدم تأييد فرنجية ولكنه لم يتفق على اسم بديل
أخبار لبنان
2023-05-14 | 04:01
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خواجة للـLBCI: الفريق الآخر يتفق على عدم تأييد فرنجية ولكنه لم يتفق على اسم بديل
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة ان "رئيس مجلس النواب نبيه برّي حدّد 15 حزيران كمهلة اقصى لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك لإضاءة الضوء الاحمر أمام كافة القوى السياسية الممثلة في البرلمان، ان هناك استحقاقات مهمّة بانتظارنا ما بعد 15 حزيران، وان وصلنا بشغور الرئاسة الى التاريخ المذكور سيمتدّ الى حاكميّة مصرف لبنان وغيرها، ونحن ضدّ التمديد للحاكم".
وعن الموضوع الرئاسيّ قال خواجة في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI " نحن ندعم مرشحنا سليمان فرنجية وموقفنا معلن وغير قابل للتغيير، وعلى الفريق الاخر حسم خياراته من أجل ان تكون الجلسات مُجدية".
واضاف "اتفق الفريق الاخر على عدم تأييد اسم فرنجية ولكنه لم يتفق على اسم بديل عنه".
ورأى أن كلّ ما كان يطمح له الرئيس برّي هو "جلسة حواريّة" لو حصلت لكان لدينا رئيس للجمهورية منذ 4 أشهر.
وفي ملف النازحين السوريين أشار خواجة الى انه "يجب التحاور مع الاسد من اجل حلّ هذا الموضوع"، ورأى أن "فرنجية بإمكانه القيام بهذه المهمّة وهو معروف بجرأته وصراحته، وبإمكانه التحاور مع القيادات السوريّة في هذا الملف كصديق وليس كخصم".
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