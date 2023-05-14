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استمرار عمليات البحث عن المواطن الذي فقد أثره أمس مقابل شاطئ الروشة

أخبار لبنان
2023-05-14 | 06:22
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استمرار عمليات البحث عن المواطن الذي فقد أثره أمس مقابل شاطئ الروشة
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استمرار عمليات البحث عن المواطن الذي فقد أثره أمس مقابل شاطئ الروشة

المديرية العامة للدفاع المدني شددت على ضرورة تجنب السباحة في البحر بسبب ارتفاع الأمواج

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنه لليوم الثاني على التوالي، وبالرغم من الظروف البالغة السوء لجهة ارتفاع أمواج البحر وانعدام الرؤية تحت المياه بسبب اشتداد حركة التيارات المائية المتكررة في بقعة جغرافية صخرية تحت الماء، يواصل عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة وبمؤازرة زورق تابع للقوات البحرية في الجيش اللبناني منذ الساعة ٠٦:٠٠ من صباح اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٥/١٤ تنفيذ عمليات المسح الشامل بحثا عن المواطن الذي فقد أثره أمس أثناء ممارسته هواية السباحة في محلة الروشة.

وأفادت هذه المديرية العامة بأن عمليات البحث ستتواصل بالرغم من الظروف الطبيعية والمناخية القاهرة في محاولة للعثور على المواطن المفقود.

وفي السياق، شددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة تجنب السباحة في البحر بسبب ارتفاع الأمواج حرصا على تجنب المخاطر المحدقة بالسباحة في ظروف مماثلة.
 

أخبار لبنان

الدفاع المدني

وحدة الانقاذ البحري

شاطئ

الروشة

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