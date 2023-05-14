إنقاذ غريقين وفتاة من بحر صور

تمكنت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني - فرع صور برئاسة علي صفي الدين وبمواكبة من وحدة الإنقاذ البري، من انتشال غريقين في بحر صور كانا يمارسان السباحة، كما تمكنوا من انتشال فتاة كانت تمارس هواية الغطس مقابل ميناء صور، وقد تم معالجة الغريقين ميدانياً فيما نقلت الفتاة الى مستشفى جبل عامل.



يذكر أن فرق الإنقاذ في الدفاع المدني باشروا عملهم مع بداية الموسم الصيفي والسباحة والغطس وهم يقومون بواجبهم بكل عزيمة، مؤكدين أنهم جاهزون على الدوام لتقديم المساعدة والعون متى تطلب الأمر.