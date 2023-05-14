الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اللواء صليبا: لا ننكر أنّ أخطاءً وقعت لكنّنا نحاسب مرتكبيها

أخبار لبنان
2023-05-14 | 11:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اللواء صليبا: لا ننكر أنّ أخطاءً وقعت لكنّنا نحاسب مرتكبيها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اللواء صليبا: لا ننكر أنّ أخطاءً وقعت لكنّنا نحاسب مرتكبيها

يومٌ للإعلام مع أمن الدّولة..

أكّد مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا أنّ عمل أمن الدّولة يوميّ وضاغط في ظلّ الأزمة اللبنانيّة.

وقال: "لا ننكر أنّ أخطاءً وقعت، ولكنّنا نعالج هذه الأخطاء ونحاسب مرتكبيها يوميّاً، وهذا أمرٌ طبيعيّ لدى كلّ الأجهزة الأمنيّة في لبنان والعالم"، منوّهاً بالدّور التكامليّ الذي تقوم به كلّ الأجهزة الأمنيّة في لبنان وعلى رأسها الجيش.

كلام صليبا جاء خلال دردشة مع مع الإعلاميّين والإعلاميّات عن الدور الوطنيّ الذي تؤدّيه المديريّة العامّة لأمن الدّولة في المرحلة الحاليّة، والتعاون التاريخيّ بينها وبين الإعلام اللبنانيّ الذي، برأيه سيستمرّ في المراحل المقبلة.  

وكانت المديريّة العامّة لأمن الدّولة قد نظّمت يوماً إعلاميّاً ووطنيّاً للإعلاميّات والإعلاميّين من مختلف الوسائل الإعلاميّة تخلّلته أنشطة منوّعة.

صباحاً وصل الوفد الإعلاميّ الأمنيّ إلى دير مار يوحنّا في الخنشارة، حيث كان في استقباله رئيس الدّير الأب إيلي معلوف، والذي عرّفه في حديث مفصّل بتاريخ الرّهبنات في لبنان، والبعد الوطنيّ في رسالتها التربويّة والاجتماعيّة والروحيّة، ثمّ عرّفهم خلال الزيارة  بمطبعة عبدالله الزاخر التي تأسّست في الدير منذ أكثر من 200 عام. وكان للوفد لقاءٌ مع الأب شربل حَجّار الذي شرح للزوّار فنّ صنع النبيذ في الدّير، والتطوير الذي حصل بإشرافه خلال السنوات الأخيرة.

وكانت المرحلة الثانية للوفد الإعلاميّ، في مسيرٍ جبليٍّ مع اللواء طوني صليبا ووفدٍ أمنيٍّ مرافق، تخلّلته استراحة في موقعٍ أثريٍّ في كنف الطبيعة، ودردشة مع اللّواء صليبا.

في ختام المسير الجبليّ الذي تخطّى 8 كيلومترات في مساراتٍ وعِرة، قلّد اللواء صليبا الإعلاميّات والإعلاميّين ميداليّة تذكارية، عربون امتنانٍ لكلّ صاحب قلمٍ، سلّط الضوء في المراحل الحاليّة الدقيقة على دور المديريّة، في مهمّات رآها اللبنانيّون بأمّ العين عبر الإعلام.

أخبار لبنان

الإعلام

أمن الدّولة

طوني صليبا

LBCI التالي
أسرار الصحف 14-05-2023
تجار مخدرات في قبضة مخابرات الجيش اللبناني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-13

خطر وسائل الإعلام.. ما الذي قصدته محكمة الاستئناف بهذا الخطر؟

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-13

المحامون مقدمو الطعن بالتعديلات النقابية حول الظهور الإعلامي: نحن في صدد اتخاذ الإجراءات اللازمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-12

القضاء يحكم بين المحامين ونقابتهم... الظهور الإعلامي بإذن مسبق!

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-12

توضيح من المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات حول موضوع المبنيين C وB

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثاني: تاريخ الحشيشة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هذه طريقة تسديد الضرائب المتأخرة والاستفادة من الاعفاءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لبنان بطلاً للعرب في الهوكي على الجليد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-05-13

جنبلاط: متى سيخرج المنقذ المنتظر؟

LBCI
أخبار دولية
2023-03-22

بلينكن: تونس أمام "المجهول" إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

LBCI
آخر الأخبار
05:54

موسكو تقول إنها "أصابت" مواقع تضم أسلحة غربية في تيرنوبيل وبيتروبافليفكا بأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
10:21

زيلينسكي يزور باريس عصر الأحد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثاني: تاريخ الحشيشة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هذه طريقة تسديد الضرائب المتأخرة والاستفادة من الاعفاءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لبنان بطلاً للعرب في الهوكي على الجليد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

هل ينقسمُ المجلس الدستوري بسبب الطعن بالبلديات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

نزوح لبنانيين نحو سوريا: نريد الدواء... علي المزوق قصة مأساة تخشى الموت!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الوفد السوري حاضر بقوة في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية... ملفات النزوح واعادة الاعمار أولوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

رؤيتان متنافستان في الانتخابات الأكثر حسماً في تاريخ تركيا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

الإنتخابات التركية حرب نهجين مختلفين قسمت الأرض عاموديا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
16:17

تجار مخدرات في قبضة مخابرات الجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
03:45

البطريرك الراعي في عظة الأحد: النازحون السوريون أصبحوا خطراً متزايداً على أرضنا وعلى المسؤولين التحرك

LBCI
خبر عاجل
03:56

الراعي: لو يسمع المسؤولون كلام الله لحزموا أمرهم ووحّدوا كلمتهم وعمدوا إلى إجراء المفاوضات اللازمة مع سوريا والمجتمع الدوليّ من أجل عودة النازحين السوريّين إلى بلادهم

LBCI
اخبار البرامج
04:42

"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من الحشرات في المنزل؟

LBCI
خبر عاجل
14:50

معوّض لـ"#الاحد_مع_ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميا قبل أن يذهب هذا الترشيح لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي إصلاحي وأتحدّى بري أن يدعو غداً الى جلسة لانتخاب رئيس

LBCI
منوعات
04:06

يبلغ من العمر 28 عامًا... ملياردير أميركي يستحوذ على مجلة "فوربس"!

LBCI
امن وقضاء
04:20

بعد فرار سجين من داخل مستشفى الحريري الحكومي..شعبة المعلومات توقفه مع أربعة متورّطين

LBCI
أمن وقضاء
10:35

توقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة في منطقتي رأس بعلبك والسويسة ـ الهرمل (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة