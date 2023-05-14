قرار المجلس الدستوري بشأن قانون التمديد للمجالس البلدية يصدر في بداية حزيران كحد اقصى

المجلس الدستوري سيصدر قراره بشأن قانون التمديد للمجالس البلدية في بداية حزيران المقبل كحد اقصى



بعد اصدار المجلس الدستوري قراره بتعليق مفعول قانون التمديد للمجالس البلدية، من المفترض ان يصدر المجلس قراره النهائي في التمديد في بداية حزيران المقبل كحد اقصى.



وبحسب معلومات الـLBCI فإن المقرر انهى اعداد تقريره ومن المفترض ان تتم الدعوة الى جلسة مذاكرة خلال الاسبوع المقبل على ان يصدر المجلس بعدها قراره النهائي خلال مهلة 15 يوما كحد اقصى.