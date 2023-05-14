عمليات البحث عن مواطن فُقد أثره أثناء ممارسته هواية السباحة.. تتواصل

تواصل عمليات البحث عن مواطن فُقد أثره أثناء ممارسته هواية السباحة تتواصل



لليوم الثاني على التوالي، وبالرغم من الظروف السيئة لجهة ارتفاع أمواج البحر وانعدام الرؤية تحت المياه، يواصل عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة وبمؤازرة زورق تابع للقوات البحرية في الجيش اللبناني منذ الساعة السادسة من صباح اليوم تنفيذ عمليات المسح الشامل بحثا عن مواطن يبلغ من العمر 18 عاماً، كان فُقد أثره أمس أثناء ممارسته هواية السباحة على بعد 25 متر من صخرة الروشة غرباً.



وقد اكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن عمليات البحث ستتواصل بالرغم من الظروف الطبيعية والمناخية الصعبة لكون النقطة التي فقد فيها تكثر فيها الدهاليز والصخور وحطام الطائرات مشددةً على ضرورة تجنب السباحة في البحر بسبب ارتفاع الأمواج.