سلام يصل الى جدة لحضور أولى اجتماعات القمة العربية على المستوى الوزاري

وصول وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الى جدة لحضور أولى اجتماعات القمة العربية على المستوى الوزاري.



وصل وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام الى جدة لحضور أولى اجتماعات القمة العربية على المستوى الوزاري.



وتنطلق اليوم الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية على مستوى كبار الخبراء، اما على المستوى الوزاري سيترأس وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وفد لبنان لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمقرر انعقاده يوم غد الإثنين.



وتنطلق بعد غدٍ الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، والذي يمهد لاجتماع وزراء الخارجية، حيث ستتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة القمة من الجزائر، رئيس القمة العربية للعام الماضي.



ويجري في اجتماعات المندوبين مناقشة التوصيات ومشاريع القرارات التي سترفع إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر انعقاده يوم الأربعاء المقبل.



ومن المتوقع بدء وصول القادة والملوك العرب المشاركين في القمة العربية بدءاً من يوم الخميس.