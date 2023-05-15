العثور على جثة شاب غرق منذ يومين على شاطىء الروشة

عثر صباحا على جثة الشاب ع.ح.ع. عائمة في البحر، بالقرب من صخرة الروشة، وهو كان فقد منذ يومين اثناء ممارسة هواية السباحة .



وقد نقلت عناصر من الدفاع المدني الجثة الى المستشفى، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.