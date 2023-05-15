نجاة صليبا للـ LBCI: لاسترجاع انتظام العمل المؤسساتي واحترام الدستور

نجاة صليبا للـ LBCI: لاسترجاع انتظام العمل المؤسساتي واحترام الدستور

رأت النائبة نجاة صليبا أنه مع دخول التغيريين الى المجلس النواب، تغير مفهوم المواطن تجاه النائب، وأصبح لديه الجرأة لأن يعلن ما يريده منه، وينتقده.



وعن الانتقادات التي طالتهم، قالت عبر برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "هل يتمكن 10% من قلب الطاولة بين ليلة وضحاها؟ كلا، ولكن الأمل باسترجاع انتظام العمل المؤسساتي واحترام الدستور، ونعمل على ذلك، ولو كـ 10%، ونبدأ باحترام المهل الدستورية والمساءلة والمحاسبة، وهو اساس العمل الديمقراطي".



وعن ادائها كنائبة، أجابت: "قمت بتأدية واجباتي، واكثر".



وشددت ان لم تمكن المحاصصات مُعلّبة لن ينتخبوا رئيساً، والثلث المعطل هو تعطيل تقسيم قالب الجبنة في حال لم يأخذ احد حصته.



وعن الوقفة التي تقوم بها مع النائب ملحم خلف، اشارت الى أنه يجرب الاستهزاء بالوقفة، "في حين نريد ان نقول ان كنا نحن فعلا بلد ديمقراطي، تعالوا طبقوها في المجلس، ولنتمكن من التشريع، إذ لم يقم العمل النيابي بأي شيء بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية والقيام بجلسات تشريعية".