رعد: قناعة الحزب هي المُضيّ بالاتجاه الصحيح





رعد: قناعة الحزب هي المُضيّ بالاتجاه الصحيح

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن قناعة الحزب هي المُضيّ بالاتجاه الصحيح، وقال إن لبنان سيشهد إنفراجاً يتوازى مع الإنفراجات القادمة إلى منطقتنا خصوصاً بعد الإتفاق السعودي الايراني.



وشدد رعد على أنه علينا انتهاز الفرصة فنحن لا نريد أن نستأثر لا بسلطةٍ ولا بدولة بل نريد أن نتشارك مع جميع شركائنا الآخرين لصنع دولة عادلة تحكمها المؤسسات والقوانين.







