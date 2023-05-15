بوغدانوف في اتصال هاتفي مع جنبلاط: روسيا حريصة على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية

عرض رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ، في اتصال هاتفي، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مختلف المستجدات والبحث في الأوضاع اللبنانية؟



وأكد بوغدانوف حرص روسيا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتثبيت الاستقرار في لبنان.