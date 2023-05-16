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مفاوضات باسيل - جعجع تسابق الوقت.. (اللواء)

أخبار لبنان
2023-05-16 | 00:28
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مفاوضات باسيل - جعجع تسابق الوقت.. (اللواء)
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مفاوضات باسيل - جعجع تسابق الوقت.. (اللواء)

مفاوضات باسيل - جعجع تسابق الوقت..

كشفت مصادر على خط الاتصالات الرئاسية لـ"اللواء" ان المفاوضات بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دخلت في مراحلها الاخيرة، في سباق مع الوقت، نظراً الى ان الاطراف اللبنانية ابلغت ان جلسة الانتخابات الرئاسية يتعين ان تعقد بعد القمة العربية بوقت قصير، قد لا يتجاوز الاسبوع الاول من حزيران المقبل.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن اتصالات تتم بين أعضاء المعارضة بهدف بلورة الموقف الموحد. بشأن ترشيحات رئاسة الجمهورية وأشارت إلى أن تمهُّل المعارضة في الإعلان عن تحركها الجديد عائد إلى أكثر من سبب. ورأت أن مواقف رئيس الحزب التقدمي الأشتراكي وليد جنيلاط لم تدلّ على أنه على الموقف والتوجه نفسه مع المعارضة لاسيما بالنسبة إلى مقاربة الاستحقاق الرئاسي ودور رئيس الجمهورية.

إلى ذلك يتوقع أن تقدم القمة العربية إشارة واضحة عن ملفات المتابعة ومن بينها الملف اللبناني.

وكشفت مصادر سياسية ان مكونات المعارضة خرجت بانطباع بعد سلسلة من اللقاءات الديبلوماسية والسياسية الاخيرة، بوجوب ان تتفق فيما بينها على مرشح، تنازل به مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية، والا ستكون ورقة المعارضة ضعيفة في المواجهة المحتدمة حول الانتخابات الرئاسية، وتسقط بعدها كل حجج وذرائع تعطيل نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.

واشارت المصادر الى انه إزاء هذا الواقع، تسارعت خطى المشاورات والاتصالات الجارية، للاتفاق بين معظم اطراف المعارضة، للخروج باتفاق على اسم مرشح واحد للرئاسة، وقطعت المشاورات شوطا كبيرا باتجاه الاتفاق على اسم مرشح، ينتظر ان يعلن عنه في الساعات القليلة المقبلة، باعتبار انه لا يمكن تأجيل التسمية الى وقت غير معلوم، لان تسمية المعارضة لمرشحها، يكون بمثابة رسالة للمشاورات الثنائية والموسعة التي ستجري على هامش القمة العربية التي ستعقد المملكة العربية السعودية بعد أيام معدودة، لمساعدة لبنان لاخراج الاستحقاق الرئاسي من جموده وتسريع خطى انتخاب رئيس الجمهورية.

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