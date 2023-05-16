الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مفاوضات باسيل - جعجع تسابق الوقت.. (اللواء)
أخبار لبنان
2023-05-16 | 00:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مفاوضات باسيل - جعجع تسابق الوقت.. (اللواء)
مفاوضات باسيل - جعجع تسابق الوقت..
كشفت مصادر على خط الاتصالات الرئاسية لـ"
اللواء
" ان المفاوضات بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دخلت في مراحلها الاخيرة، في سباق مع الوقت، نظراً الى ان الاطراف اللبنانية ابلغت ان جلسة الانتخابات الرئاسية يتعين ان تعقد بعد القمة العربية بوقت قصير، قد لا يتجاوز الاسبوع الاول من حزيران المقبل.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن اتصالات تتم بين أعضاء المعارضة بهدف بلورة الموقف الموحد. بشأن ترشيحات رئاسة الجمهورية وأشارت إلى أن تمهُّل المعارضة في الإعلان عن تحركها الجديد عائد إلى أكثر من سبب. ورأت أن مواقف رئيس الحزب التقدمي الأشتراكي وليد جنيلاط لم تدلّ على أنه على الموقف والتوجه نفسه مع المعارضة لاسيما بالنسبة إلى مقاربة الاستحقاق الرئاسي ودور رئيس الجمهورية.
إلى ذلك يتوقع أن تقدم القمة العربية إشارة واضحة عن ملفات المتابعة ومن بينها الملف اللبناني.
وكشفت مصادر سياسية ان مكونات المعارضة خرجت بانطباع بعد سلسلة من اللقاءات الديبلوماسية والسياسية الاخيرة، بوجوب ان تتفق فيما بينها على مرشح، تنازل به مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية، والا ستكون ورقة المعارضة ضعيفة في المواجهة المحتدمة حول الانتخابات الرئاسية، وتسقط بعدها كل حجج وذرائع تعطيل نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.
واشارت المصادر الى انه إزاء هذا الواقع، تسارعت خطى المشاورات والاتصالات الجارية، للاتفاق بين معظم اطراف المعارضة، للخروج باتفاق على اسم مرشح واحد للرئاسة، وقطعت المشاورات شوطا كبيرا باتجاه الاتفاق على اسم مرشح، ينتظر ان يعلن عنه في الساعات القليلة المقبلة، باعتبار انه لا يمكن تأجيل التسمية الى وقت غير معلوم، لان تسمية المعارضة لمرشحها، يكون بمثابة رسالة للمشاورات الثنائية والموسعة التي ستجري على هامش القمة العربية التي ستعقد المملكة العربية السعودية بعد أيام معدودة، لمساعدة لبنان لاخراج الاستحقاق الرئاسي من جموده وتسريع خطى انتخاب رئيس الجمهورية.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الرئاسة
لبنان
باسيل
جنبلاط
جعجع
التالي
رائد خوري لـ"الجمهورية": نقل إدارة المؤسسات الحيوية إلى القطاع الخاص سيرفع مردودها وسيبعد عنها شبح الفساد
تنسيق سوري - سعودي بشأن لبنان ستتبلور معالمه تباعا (نداء الوطن)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:08
جنبلاط لـ"عشرين 30": المشكلة بين باسيل وجعجع فهما من يضعا "الفيتوهات" على المرشحين وعند الثنائي الذي الذي لديه حسابات أخرى وعندما اتفق جعجع وباسيل أوصلا ميشال عون إلى سدة الرئاسة
آخر الأخبار
15:08
جنبلاط لـ"عشرين 30": المشكلة بين باسيل وجعجع فهما من يضعا "الفيتوهات" على المرشحين وعند الثنائي الذي الذي لديه حسابات أخرى وعندما اتفق جعجع وباسيل أوصلا ميشال عون إلى سدة الرئاسة
0
آخر الأخبار
14:46
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا أريد ان أُتهم بأنني "وصيّ" في موضوع الرئاسة ولا مشكلة عندي أن يأخذ باسيل مكاني ولكن المهم أن يتم الاتفاق على رئيس
آخر الأخبار
14:46
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا أريد ان أُتهم بأنني "وصيّ" في موضوع الرئاسة ولا مشكلة عندي أن يأخذ باسيل مكاني ولكن المهم أن يتم الاتفاق على رئيس
0
خبر عاجل
2023-05-07
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نكون جزءا من تمديد الازمة في لبنان ووصول فرنجية إلى الرئاسة بالمعنى السياسي الضيف يناسبنا لكن الموضوع هو هل هوية الرئيس هي الحل المطلوب للبنان؟
خبر عاجل
2023-05-07
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نكون جزءا من تمديد الازمة في لبنان ووصول فرنجية إلى الرئاسة بالمعنى السياسي الضيف يناسبنا لكن الموضوع هو هل هوية الرئيس هي الحل المطلوب للبنان؟
0
آخر الأخبار
15:29
جنبلاط عن اللاجئين السوريين لـ"عشرين 30": المطلوب التنسيق الكامل مع الهيئات الدولية وإحصاء الولادات الجديدة في لبنان كما يجب التحقق من الفرق بين اللاجئ والعامل ويُمكن حصر الوجود السوري بشكل حضاري في مخيّمات
آخر الأخبار
15:29
جنبلاط عن اللاجئين السوريين لـ"عشرين 30": المطلوب التنسيق الكامل مع الهيئات الدولية وإحصاء الولادات الجديدة في لبنان كما يجب التحقق من الفرق بين اللاجئ والعامل ويُمكن حصر الوجود السوري بشكل حضاري في مخيّمات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:16
كركي: الاستمارات والوصفات الطبيّة والشعاعية المسعّرة بالدولار الأميركي غير مقبولة من الصندوق
أخبار لبنان
04:16
كركي: الاستمارات والوصفات الطبيّة والشعاعية المسعّرة بالدولار الأميركي غير مقبولة من الصندوق
0
أمن وقضاء
03:28
سرقوا حاويات النفايات وحواجز بلاستيكية من مناطق عدة في كسروان.. و"المعلومات" توقفهم
أمن وقضاء
03:28
سرقوا حاويات النفايات وحواجز بلاستيكية من مناطق عدة في كسروان.. و"المعلومات" توقفهم
0
أمن وقضاء
02:44
أمن الدولة في الشمال تكافح تفلّت التجار
أمن وقضاء
02:44
أمن الدولة في الشمال تكافح تفلّت التجار
0
اقتصاد
02:03
أسعار المحروقات تواصل انخفاضها... كيف أصبحت؟
اقتصاد
02:03
أسعار المحروقات تواصل انخفاضها... كيف أصبحت؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
04:16
باستخدام الذكاء الإصطناعي... كيف بدت شخصيات مسلسل "Friends" في الطفولة؟ (صور)
منوعات
04:16
باستخدام الذكاء الإصطناعي... كيف بدت شخصيات مسلسل "Friends" في الطفولة؟ (صور)
0
امن وقضاء
2023-03-19
الأمن أمانة: الامن الداخلي على أهبة الاستعداد لحماية المواطنين
امن وقضاء
2023-03-19
الأمن أمانة: الامن الداخلي على أهبة الاستعداد لحماية المواطنين
0
صحف اليوم
2023-05-13
"حزب الله" طلب عودة "التيار" الى "بيت الطاعة" لاستعادة زمن "التفاهم الجميل" (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-05-13
"حزب الله" طلب عودة "التيار" الى "بيت الطاعة" لاستعادة زمن "التفاهم الجميل" (نداء الوطن)
0
أمن وقضاء
2023-04-24
الجيش: توقيف أشخاص لافتعالهم إشكالاً وإطلاقهم النار في منطقة صربا - جونيه
أمن وقضاء
2023-04-24
الجيش: توقيف أشخاص لافتعالهم إشكالاً وإطلاقهم النار في منطقة صربا - جونيه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
16:04
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا لمرشح تحدٍّ وعلينا ايجاد مرشح تسوية وهذا أفضل اسم مطروح للرئاسة..
أخبار سياسية
16:04
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا لمرشح تحدٍّ وعلينا ايجاد مرشح تسوية وهذا أفضل اسم مطروح للرئاسة..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بوسطن سلتيكس يحجز آخر بطاقات النصف النهائي بعد إسقاطه فيلادلفيا
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بوسطن سلتيكس يحجز آخر بطاقات النصف النهائي بعد إسقاطه فيلادلفيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في الرياضة الميكانيكية اليكم نتائج المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للكارتينغ
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في الرياضة الميكانيكية اليكم نتائج المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للكارتينغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثالث : قانون تشريع الحشيشة في الادراج!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثالث : قانون تشريع الحشيشة في الادراج!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المعاينة الميكانيكية عائدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المعاينة الميكانيكية عائدة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
خلاف مستمر بين المركزي وكهرباء لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:24
خلاف مستمر بين المركزي وكهرباء لبنان
0
أخبار لبنان
13:22
رعد: قناعة الحزب هي المُضيّ بالاتجاه الصحيح
أخبار لبنان
13:22
رعد: قناعة الحزب هي المُضيّ بالاتجاه الصحيح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
سينان أوغان: أول الخارجين من سباق الرئاسة التركية.. هل يكون صانع رئيس تركيا المقبل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
سينان أوغان: أول الخارجين من سباق الرئاسة التركية.. هل يكون صانع رئيس تركيا المقبل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:03
أسعار المحروقات تواصل انخفاضها... كيف أصبحت؟
اقتصاد
02:03
أسعار المحروقات تواصل انخفاضها... كيف أصبحت؟
2
فنّ
05:49
رينا ورومي شيباني مع شقيقتهما الثالثة... شاهدوا جمال سارة شيباني! (صورة)
فنّ
05:49
رينا ورومي شيباني مع شقيقتهما الثالثة... شاهدوا جمال سارة شيباني! (صورة)
3
فنّ
05:45
ماغي بو غصن بعمر الـ 18 سنة... هل تغيّرت ملامحها كثيراً؟ (صور)
فنّ
05:45
ماغي بو غصن بعمر الـ 18 سنة... هل تغيّرت ملامحها كثيراً؟ (صور)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه
5
فنّ
06:28
وفاة نجم "باب الحارة" محمد خرماشو... وداعاً "أبو حسن"
فنّ
06:28
وفاة نجم "باب الحارة" محمد خرماشو... وداعاً "أبو حسن"
6
أخبار سياسية
16:04
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا لمرشح تحدٍّ وعلينا ايجاد مرشح تسوية وهذا أفضل اسم مطروح للرئاسة..
أخبار سياسية
16:04
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا لمرشح تحدٍّ وعلينا ايجاد مرشح تسوية وهذا أفضل اسم مطروح للرئاسة..
7
امن وقضاء
06:11
عصابة مسلّحة نفّذت عملية سطو على منزل في بشامون وسرقت خزنة في برمانا...ماذا في تفاصيل عملية التوقيف؟
امن وقضاء
06:11
عصابة مسلّحة نفّذت عملية سطو على منزل في بشامون وسرقت خزنة في برمانا...ماذا في تفاصيل عملية التوقيف؟
8
خبر عاجل
14:40
جنبلاط لـ عشرين 30: علينا ايجاد مرشح تسوية مع برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي وخارج المنظومة التي نعرفها وافضل اسم مطروح هو شبلي ملاط وهو يفهم بالقانون والمعطيات الاقليمية والدولية
خبر عاجل
14:40
جنبلاط لـ عشرين 30: علينا ايجاد مرشح تسوية مع برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي وخارج المنظومة التي نعرفها وافضل اسم مطروح هو شبلي ملاط وهو يفهم بالقانون والمعطيات الاقليمية والدولية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store