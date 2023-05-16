كركي تابع أوضاع المعلّمين المتقاعدين مع محفوض والأسمر

بحث المدير العام لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه صباح اليوم مع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بحضور رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، بالأوضاع الصحيّة والاجتماعية في البلاد لاسيّما في ما يخصّ أوضاع المعلّمين في ظلّ الأزمة الخانقة التي طالت قطاعات البلاد كافّة.





وأشاد محفوض بالجهود التي يبذلها المدير العام لتعزيز تقديمات الصندوق متمنيًّا عليه إعادة النظر بالاشتراكات التي فرضت على المعلمين المتقاعدين الذين بات يشملهم النظام الصحي التقاعدي منذ العام 2018، والتي أصبحت قيمتها وفق المذكّرة التوضيحية لآلية تطبيق غلاء المعيشة 810000 ل.ل.



وقد اعتبر النقيب أن قدرتهم على تسديد هذه المبالغ شبه مستحيلة لأنّ رواتهم التقاعدية زهيدة جدّاً تكاد تساوي المليون ونصف ليرة بالمتوسط.

من جهته وعد المدير العام أنّه سوف يقوم، وبالتعاون مع رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، بكلّ ما يلزم من أجل حلّ هذه المعضلة والحؤول دون تكبيد المعلمين المتقاعدين أعباءً إضافية تثقل كاهلهم أكثر وتزيد من المأساة التي يعانون منها يوميًا.