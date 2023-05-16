بيرم يؤكد لسفير سري لانكا حرصه على كرامة العمال والعاملات الاجانب

عرض وزير العمل مصطفى بيرم اليوم مع سفير سري لانكا كابيلا سوسنتا جايويرا لدى لبنان موضوع العمالة السري لانكية في لبنان.



وشكر السفير السري لانكي لبنان على" تعامله اللائق مع العمال والعاملات من دولة سري لانكا"، طالباً تسوية بعض الحالات المعينة في هذا المجال".



وقد وعده الوزير بيرم تقديم كل التسهيلات في سبيل ذلك، مبدياً حرصه "على حفظ كرامة أي عامل اجنبي او عاملة ضمن القوانين المرعية الاجراء، والحقوق البديهية لأي انسان".