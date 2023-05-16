ملف النازحين السوريين في لقاء بين باسيل وريزا

بحث رئيس التيار الوطني الحر حبران باسيل مع نائب المنسّق الخاص ومنسّق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، بموضوع مشكلة النازحين السوريين في لبنان و مواكبة الجو السياسي الملائم في المنطقة من أجل تفعيل الجهود اللازمة لعودتهم الكريمة الى بلادهم.



وأعرب ريزا عن تفهمه للتحديات التي تشكلها أزمة النزوح على لبنان وأكد أن الأمم المتحدة لا تسعى الى توطين اللاجئين لا بل أنها أطلقت دينامية جديدة لحل هذه المسألة.