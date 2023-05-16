أمن الدولة أوقفت شخصًا ينتحل صفة شقيق الوزير المشنوق (صورة)

توقيف منتحل صفة شقيق الوزير المشنوق

أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة - مكتب بعبدا، اللبنانيّ خالد المخيش، الذي كان يتجوّل ببيان قيدٍ إفراديٍّ مزوّر باسم خالد المشنوق، ويقوم بأعمال احتياليّة، منتحلاً صفة شقيق الوزير السابق نهاد المشنوق.



وذلك بناءً لإشارة القضاء، تعمّم المديريّة العامّة لأمن الدّولة صورته، وتطلب من المواطنين الذين وقعوا ضحيّة أعماله، التقدّم من مديريّة جبل لبنان الإقليميّة - مكتب بعبدا، لإجراء المقتضى القانونيّ.