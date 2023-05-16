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بخاري عرض الاوضاع مع الوزير نصار واستقبل سفير الفاتيكان
أخبار لبنان
2023-05-16 | 08:10
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بخاري عرض الاوضاع مع الوزير نصار واستقبل سفير الفاتيكان
بخاري يعرض الاوضاع مع الوزير نصار..
استقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري اليوم في مقر إقامته في اليرزة، وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ، وجرى خلال اللقاء تداول المستجدات الراهنة محليا وإقليميا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل بخاري سفير الفاتيكان باولو بورجيا.
أخبار لبنان
بخاري
نصار
سفير الفاتيكان
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