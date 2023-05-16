لجنة الادارة والعدل بحثت مع 4 وزراء موضوع اعادة النازحين السوريين..عدوان: ليس لدى الحكومة اي خطة واضحة لعودتهم

لجنة الادارة والعدل بحثت مع 4 وزراء موضوع اعادة النازحين السوريين..

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور الاعضاء. كما حضر الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الخارجية عبدالله بوحبيب، الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، العدل هنري الخوري والمهجرين عصام شرف الدين.



عدوان



بعد الجلسة قال النائب عدوان: " تبين أنه ليس لدى الحكومة اللبنانية أي خطة واضحة المعالم لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا، لذلك نحن نطالبها اليوم بأن تخصص جلسة وتكون لها الأولوية، وتخرج بعدها بخطة وتفاصيل واضحة تقول فيها كيف ستعيد النازحين السوريين إلى بلدهم".



اضاف: " الخطة المطلوبة يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة اللبنانية على قرارها، فلبنان وقّع على مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين عام 2003 وهي اتفاقية أكدت على أن لبنان ليس بلد لجوء، وبالتالي يجب أن تطبق القوانين اللبنانية على السوريين، وأيضاً يجب على المفوضية أن تحترم السيادة اللبنانية".



واكد عدوان "ان الأولوية اليوم هي لإعادة السوريين إلى بلدهم وليس لتمويل وجودهم هنا، وهذا يتم أولا باستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على هذا الملف"، وقال: "لا بالقانون الدولي ولا بالقانون اللبناني ولا بالواقع سيقبل اللبنانيون بأن يتم دمج السوريين في لبنان".





وأعلن ان "اللجنة بحثت اليوم في الموقف من تبليغ حاكم مصرف لبنان حتى يمثل أمام السلطات الفرنسية، وما سمعناه عن عدم القدرة على تبليغه فهذه إهانة لكل الجهات المعنية، ونحن طرحنا هذا الموضوع مع وزير العدل بانتظار إجابات".