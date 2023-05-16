لقاء بين المحافظ بشير خضر واللواء صليبا

استقبل المدير العامّ لأمن الدّولة اللواء طوني صليبا في مكتبه اليوم، محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، وعرضا الأوضاع الأمنيّة في المحافظة، وشكر المحافظ خضر للّواء صليبا الجهود التي تقوم بها المديريّة العامّة لأمن الدّولة في مختلف مهامّها الأمنيّة، وبالأخصّ تلك المتعلّقة بضبط أمن مخيّمات النازحين السوريّبن، حفاظاً على أمن اللبنانيّين والنازحين على حدٍّ سواء.