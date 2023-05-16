بيرم: مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة هبة الفيول إلى لبنان من مليون طن إلى مليون ونصف

غرد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏يسرني أن أعلن أنني تلقيت إتصالا من الصديق وزير العمل العراقي أحمد الأسدي شكرنا فيه على حسن الاستقبال والتعاون، وأبلغني أن مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة هبة الفيول العراقية إلى لبنان من مليون طن إلى مليون ونصف المليون طن".