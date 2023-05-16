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المرتضى وجه كتابا الى وزير الداخلية
أخبار لبنان
2023-05-16 | 11:56
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المرتضى وجه كتابا الى وزير الداخلية
وجه وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى كتابا الى وزير الداخلية طلب منه الايعاز الى الجهات المختصة من اجل ايقاف التعديات كافة والأعمال الحاصلة في محيط موقع أفقا الاثري، من استحداث إنشاءات وشق طرقات وحفريات غير شرعية والتي بدأت عام 2022، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن كل من يثبت التحقيق تورطه.
كما وجه المرتضى كتابا الى النائب العام المالي من أجل الشروع في إجراءات جزائية بحق المرتكبين.
ولفت وزير الثقافة الى انه "سبق وطلب من الأجهزة الامنية والقضائية اكثر من مرة العمل على ردع المعتدين، إلا ان تلكؤاً ما جعل هولاء يمعنون في ارتكاباتهم ويصرون على التجرؤ على الأملاك العامة التي تشكل ثروة وطنية لكل اللبنانيين وللأجيال الصاعدة".
أخبار لبنان
محمد وسام المرتضى
وزير الداخلية
التعديات
أفقا
التالي
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أسرار الصحف 16-05-2023
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