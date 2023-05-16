تداعيات اصدار مذكرة توقيف دولية بحق سلامة

ماذا يكشف د. بول مرقص رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية عن تداعيات اصدار مذكرة توقيف دولية بحق سلامة

في تداعيات اصدار مذكرة توقيف دولية بحقحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يؤكّد د. بول مرقص رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية أنّ اجراءات القرار لن تطال المصرف المركزي ولا حتى المصارف التجارية ولكنها تؤثّر عليهم على نحو غير مباشر.

وأكّد أن للقرار القضائي الفرنسي تداعيات مالية ومصرفية غير مباشرة، ستمس بسمعة لبنان، لكنها لن تصل الى حدود قطع التعاملات المصرفية الخارجية مع لبنان، ولا إلى إقفال حسابات.