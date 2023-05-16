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بعد موافقة العراق على رفع نسبة الفيول التي يزود بها لبنان.. فياض للـLBCI: لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ

بعد موافقة العراق على رفع نسبة الفيول التي يزود بها لبنان.. فياض للـLBCI: لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ

بعد موافقة العراق على رفع نسبة الفيول التي يزوِّد بها لبنان، لتأمين تغذية ٍاضافية في التيار الكهربائي مع بداية موسم الصيف، أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض للـLBCI استكمال العمل على المستوى الحكومي في لبنان وفي العراق لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ.