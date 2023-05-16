محاولة لإحراق سوق الخضار الجديد في طرابلس باءت بالفشل

أقدم مجهولون على رمي مواد قابلة للاشتعال في البنى التحية ومجاري سوق الخضار الجديد في السقي الشمالي في طرابلس، واضرم النار فيها، مما ادى الى اشتعال النار في المجاري وبعض الشوارع على مدخل السوق فيما تصاعد الدخان الأسود في سماء المنطقة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وعلى الفور عملت دورية من شرطة بلدية طرابلس بقيادة المعاون اول سميح المصري بتوجيه مباشر من رئيس البلدية احمد قمرالدين، وحضور عضو مجلس نقابة تجار الخضار محمود قبوط، على إدارة عملية الإطفاء بمساعدة سيارات ورشة الطوارئ في البلدية والاطفائية في إتحاد بلديات الفيحاء والدفاع المدني، حيث عمدوا الى ادخال المياه من داخل السوق بثكافة في الريغار الرابع القريب من المنشآت والمباني فتمت محاصرة النيران في 3 ريغارات على المدخل، ولا تزال ألسنة اللهب تتصاعد.