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فرق وزارة الأشغال عملت على فتح طريق عيناتا الأرز

أخبار لبنان
2023-05-16 | 17:13
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فرق وزارة الأشغال عملت على فتح طريق عيناتا الأرز
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فرق وزارة الأشغال عملت على فتح طريق عيناتا الأرز

عملت فرق وزارة الأشغال على فتح طريق عيناتا الأرز التي كانت لا تزال مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

وقد أشرف على العملية المدير العام للطرق والمباني في وزارة الأشغال طانيوس بولس.
 

أخبار لبنان

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