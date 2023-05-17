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الجميل عن ملف الرئاسة: الاسراع شيء والاستسلام شيء آخر ولن نستسلم

أخبار لبنان
2023-05-17 | 04:29
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الجميل عن ملف الرئاسة: الاسراع شيء والاستسلام شيء آخر ولن نستسلم
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الجميل عن ملف الرئاسة: الاسراع شيء والاستسلام شيء آخر ولن نستسلم

الجميل: لم نؤمّن نصاب مرشح حزب الله

شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على أن الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية هو الاهم اليوم، موضحا أن الاسراع شيء والاستسلام شيء آخر وأكد "أننا لن نستسلم".

وأشار الجميل، من دار الفتوى، إلى أنهم مستعدون لحضور جلسة انتخاب رئيس تُطرح فيها كل الاسماء المقبولة لتولي المهمة، لافتا إلى "أننا نرفض فرض اسم رئيس علينا ونحن غير مستعدين لتأمين نصاب انتصار حزب الله وتكريسه مرجعية لاختيار رئيس،  في حال تم التنازل عن هذا المنطق فلننزل الى الجلسة ونطرح عدّة أسماء وننتخب الرئيس و"الشاطر بيربح".

وقال:" المعارضة لديها مرشح اسمه ميشال معوض والفريق الآخر سليمان فرنجية، وإذا أردنا الوصول إلى نتيجة فلنطرح أسماء أخرى".

ودعا إلى التقاطع على أسماء مقبولة من الفريقَين. 
 

أخبار لبنان

الرئاسة:

الاسراع

والاستسلام

نستسلم

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